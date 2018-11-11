Eskici: "Yaz okullarımıza 38 bin öğrenci katıldı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaptığı açıklamada yaz okulları hakkında bilgiler verdi. 23 branş açıldığını ve öğrencilerin yoğun katılım açıldığını kaydeden Eskici, "Sportif faaliyetlerin kışı ve yazı olmuyor ama ismi Yaz Spor Okulları konulunca, eğitim ve öğretim dönemi bitmesiyle birlikte aileler çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi için onları sportif faaliyetlere yönlendiriyorlar. Bu anlamda şehrimiz spor altyapısı noktasında, tesis noktasında, gerekse, spora, sporcuya, sportif faaliyetlere verilen hizmet noktasında çok iyi seviyelere gelmiş bulunmakta. Bu anlamda gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, gerek spor kulüplerimizin gerekse STK'ların, belediyelerin yapmış olduğu çok güzel çalışmalar var. Hepsi birbirinden değerli ve anlamlı sportif faaliyetler yapılıyor. Yaz Spor Okulları'na gelince de bu yaz İl Müdürlüğü olarak aşağı yukarı 38 bin sportif faaliyetlere katılan öğrencilerimiz oldu. Okulların tatil olmasıyla birlikte tüm aileler çocuklarını spora yönlendiriyorlar. Hem bizim, hem belediyeler, hem STK'ların ve spor kulüplerinin yapmış olduğu faaliyetlerin sayısı şehrimizde 100 binlere ulaşıyor. Bu da gençlerimizi spora yönlendirmek, sporun tabana yayılması, şehirde sporun ön plana çıkması adına çok önemli faaliyet olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı 34 branşta sportif faaliyetlerde aktif durumdayız. Yaz Spor Okullarında da 23 branşta çok iyi katılım oldu" ifadelerini kullandı.

En çok yüzme branşına ilgi olduğunu kaydeden Murat Eskici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kayseri'de insanların en çok sportif faaliyetlerde öğrencilerini yüzme branşına yönlendirdiği gözüküyor. Buna da etken olarak ilimizde yüzme branşının Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezimizin olması, olimpik havuzumuzun olması, havuzdaki antrenörlerimizin çok deneyimli olması ve hepsinden önemlisi denizlerle çevrili olmayan şehrimizde yüzme faaliyetlerinde milli sporcuların çıkması. Türkiye'de yüzmede en başarılı iller içerisinde yer alması aileleri de bir şekilde yüzme branşına yönlendiriyor. Bunun yanında tabi diğer branşlar futbol, tekvando, karate, dağcılık, bisiklet, eskrim gibi çok değişik branşlarda sportif faaliyetler yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek. İnsanlar genelde okulların kapanmasıyla çocukları spora yönlendirdikleri için Yaz Spor Okulları diye adlandırılıyor. Fakat sadece yazın değil, yaz - kış spor yapılmalı, spora yönlendirilmeli diye düşünüyorum. Çocuklarını spora yönlendiren tüm ailelere teşekkür ediyorum."