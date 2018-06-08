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08 Haziran 2018 14:42

Eşlerden anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Kardeşlik Platformu nezdinde kardeş aile olarak belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Eşlerden anlamlı ziyaret

08 Haziran 2018 14:42


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Kayseri Kardeşlik Platformu projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerle yıl boyunca bir araya gelerek, bu ailelerin durumlarını yakından takip ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde yardıma muhtaç aileleri sevindirmek ve bu ailelere destek olmak için İkbal Çelik, Neşe Özhaseki ile birlikte iki aileyi ziyaret ederek iftar sofralarına misafir oldu.


Ziyaretleri sırasında çocuklara bayram hediyelerini dağıtan Çelik ve Özhaseki aile bireyleriyle bolca sohbet edip durumları hakkında bilgi aldılar.




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