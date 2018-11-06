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Esnaf, Başkan Çolakbayrakdar ile daha güçlü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret esnasında esnafla hoş sohbetlere imza atarken esnaf ise “Her daim yanımızda hissettiğimiz Başkan Çolakbayrakdar ile kendimizi daha güçlü hissediyoruz” dedi.


Mahalle ve esnaf ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi'ndeki esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalledeki iş yerlerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların çay davetine icabet ederek onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Gittiği her yerde vatandaşların güler yüzü ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, ilçe ve Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisine cevap vererek halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Her daim esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.


Kocasinan sakinleri ise belediyenin yaptığı hizmetlerden memnun kaldıklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar'ın desteğiyle güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

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