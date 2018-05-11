Esnaf dostu Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için durmadan çalışıyor

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Mahallede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek, esnafın hal-hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar, onlara ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Esnafın ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde esnaflarımız için birçok proje yürütüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, ilçe ve Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnaflar ise yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.