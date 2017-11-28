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28 Kasım 2017 17:05

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinden Başkan Cabbar’a ziyaret

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ile Birliğe bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinden Başkan Cabbar’a ziyaret

28 Kasım 2017 17:05


Ziyarette konuşan Başkan Cabbar, “Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde esnaf Oda Başkanlarıyla bir araya geldik. İlçemizde yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar hakkında bilgi verirken, Oda Başkanı dostlarımızın taleplerini de dinledik. Biz alın teri ile rızkını helalinden kazanmak için çalışan esnaflarımızı önemsiyor ve seviyoruz. Bu nazik ziyarette dostlarla buluşmamıza vesile olduğu için KESOB Başkanı Ahmet Övüç’e teşekkür ediyor, ziyaretlerinden dolayı tüm Oda başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ise “Birliğimize bağlı Odalarımızın Başkanları ile Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’ımakamında ziyaret ederek esnaf sanatkarlarımızın belediye çalışmalarına ilişkin görüş ve taleplerini iletmelerini ve görüş alışverişinde bulunmalarını sağladık. Esnaf ve sanatkârlarımıza her zaman destek veren esnaf dostu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Cabbar’a ve katılım sağlayan tüm Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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