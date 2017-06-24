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24 Haziran 2017 09:38

Esnaflarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla esnaflarda bayram yoğunluğu başladı.

Esnaflarda bayram yoğunluğu

24 Haziran 2017 09:38


Bayram telaşına giren vatandaşlar, Tarihi Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı gibi çarşılarda bayram alışverişine başladı. Bayramın gelmesiyle esnafın yüzünün güleceğini ifade eden Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, "11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayımızı Allah nasip etti sıhhat içerisinde eda ettik. Bayram nedeniyle bizim çarşı, pazarda alışveriş tabi ki biraz daha artar. Bu vesileyle inşallah esnaf ve sanatkarımızın da bayram gibi bayram yapar” dedi.


Vatandaşlara sağlıkları açısından merdiven altı malzemelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Övüç, “Bayram vesilesiyle ortalığın kargaşalığından dolayı çok ucuza, insan sağlığıyla oynayacak şekilde merdiven altılar türer. Kayserili vatandaşlarımız ucuzluğuna aldanarak merdiven altından sağlığıyla oynayacak yiyecek ve giyeceklere mümkün mertebe dikkat etmelerini rica ediyorum. Tabi ki kolluk kuvvetlerimiz kontrol ediyorlar ama bir taraftan da geri geliyorlar. Vatandaşlarımızdan merdiven altındakilere itibar etmemelerini rica ediyorum. İnşallah acısıyla tatlısıyla Ramazan’ı bitirdik, bayramın gölgesi üzerimize düşmeye başladı” diye konuştu.




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