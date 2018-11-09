Esnaflardan Başkan Çelik'e tam destek

Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Odaların Başkanları, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmeler yaptılar. 3,5 yılda Kayseri'ye çok önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Oda Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in gece gündüz çalıştığını vurgulayarak şehrimizin rüya gibi yatırımlarla buluştuğunu dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne yönelik görsel brifinginin ardından yapılan yatırımlarla ilgili önemli değerlendirmeler yapıldı.

BİRLİK BAŞKANI: BU YATIRIMLARI YAPMAK KOLAY DEĞİL

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, şehrimize yapılan yatırımları yapmanın kolay bir iş olmadığını söyledi. Tüm yatırımların parasal boyutunun yanı sıra imar ve hak sahipleri boyutlarının da olduğunu vurgulayarak, “Halka hizmet yapmak kolay değil. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımız Mustafa Çelik'e teşekkür ediyorum. Esnafımız adına başarılar diliyorum. Beni en çok heyecanlandıran proje Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi oldu. Bu hizmetlerinin devamını diliyoruz” dedi.

“KAYSERİ ADINA GURUR DUYUYORUM”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan da yaptığı açıklamada Başkan Çelik'in dolu dolu bir insan olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hem esnaflık, hem mühendislik hem de başkanlık var. Kocasinan'da antrenman yaptı, Büyükşehir Belediyesi'nde de güzel hizmetler yapıyor. Hizmetlerine teşekkür ederiz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Başkan Mustafa Çelik'in eserleri var. Osman Kavuncu'yu Eski Sanayi Sitesiyle, Mehmet Çalık'ı Beştepeler'deki çamlarla hatırlıyoruz. Mustafa Çelik'i de yatırımlarıyla hatırlayacağız. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Güzel şeyler de söylenmeli ve hizmetlere teşekkür edilmeli. Esnaf sanatkarlar adına ve şahsım adına teşekkür ediyor, tebrik ediyorum.” Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi yatırımına da değinen Mustafa Alan, “Bugün ülkemizde her işi yapan değil bir işi iyi yapan insan aranıyor. Büyükşehir Meslek Akademisi bir işi iyi yapan insan yetiştirecek. Aslında bu iş belediyenin işi değil; ama bizim belediyelerimiz her işe bakıyorlar. Kayseri olarak gurur duydum” diye konuştu.

“3,5 YILDA BU KADARSA, DAHA ÇOK İŞLER YAPILIR”

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır da yapılan yatırımlardan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Mustafa Çelik'in heyecanına da vurgu yapan Odakır, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Yapılanları büyük bir heyecanla anlatıyor. İnsan bunları görünce mutluluk, gurur ve heyecan duyuyor. Başkanımızın heyecanına katılıyorum. Bu heyecanı göstermesi çok hoşuma gidiyor. Kayserimize hayırlı uğurlu olsun. 3,5 yılda yapılan işler bunlar ve bundan sonra da çok güzel işlerin yapılacağını düşünüyorum. Esnaf teşkilatı olarak Mustafa Çelik Başkanımızı yeniden görmek istiyoruz. Uzun yıllar kalsa daha fazla işlerin yapılacağını düşünüyorum” dedi.

“RÜYA GİBİ YATIRIMLAR”

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Ay da konuşmasında, yapılan yatırımları bir rüya olarak yorumladı. 3,5 yılda 10-15 yıllık yatırımların yapıldığını ifade eden Ay, “Şehrim adına, esnafım adına teşekkür ediyorum. Başkanımız Mustafa Çelik 10-15 yılda yapılacak işleri çok kısa sürede başardı. Yollar, sosyal yaşam alanları takdire şayan işler. Yol deyip geçiyoruz; ama sadece Hulusi Akar Bulvarı bile rüya gibi bir yatırım. Sayın Başkan'ın ellerine sağlık. Yeni dönemde de kendisine şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

“TAKDİRE ŞAYAN İŞLER”

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de yaptığı açıklamada yatırım ve hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirtti. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Yardımcısı olması nedeniyle ülkemizin pek çok vilayetine gittiklerini hatırlatan Ali Ateş, “Oraları görünce şehrimizde yapılanlardan övünç duyuyoruz. Hele hele ulaşım konusunda Başkanımızın yaptığı başarılı çalışmalar hem esnafımızı hem de halkımızı memnun etti. Alt geçitler, genişletilen yollar takdire şayan. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“KAYSERİ ADETA HARİKALAR DİYARI OLDU”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yatırım ve hizmetlerini değerlendiren KESOB'a bağlı diğer odaların başkanları da yapılanlarla gurur duyduklarını dile getirdiler.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: “Gerçekten yapılan yollarla şehir nefes almış. Ulaşım, eğitim, kültürel çalışmalar, Kitap Fuarları tek kelimeyle harika. Allah razı olsun.”

Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan: “Kayseri'yi Türkiye'ye örnek bir şehir yaptı. Allah gücünü kuvvetini artırsın. Başarılar diliyoruz.”

Yahyalı Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem: “Kayseri'yi Kayseri yapmış. Her şey için teşekkür ederiz. Kayseri adeta Harikalar Diyarı olmuş.”

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy: “Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar için kendisine teşekkür ederiz. Çok güzel tesislere imzasını attı. Başarılı çalışmalarının devamını dileriz.”

Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası Başkanı Mükremin Suludere: “Görmediğimiz yerleri, yapılan icraatları gördük. Harika çalışmalar yapılmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Kayseri için yapılması gereken en güzel yollar, katlı kavşaklar, sosyal tesisler yapıldı.”

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mahmut Özdemir: “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yollar, kavşaklar, parklarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.”

Yeşilhisar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Sayın: “41 kere maşallah. Yapılan işlerin hepsi çok güzel. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.”

Mobilyacılar Odası Başkan Vekili Mustafa Fındık: “Yapılan hizmet ve yatırımların hepsi güzel. Başkanımızın ellerine sağlık.”

Terziler Odası Başkanı Kenan Arslan: “3,5 yılda yapılanlar göz önünde. Bir insan kapısının önüne kümes yapacak olsa 1 sene uğraşıyor. Bu yapılanlar öyle kolay bir iş değil. Çok teşekkür ediyoruz.”

Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Alan: “Görmediğim alt geçitler, kavşaklar gördüm. Ama beni en çok etkileyen Talas'taki Meslek Akademisi oldu. Bu konuda oda olarak işbirliği yapmak istiyoruz. Milli Eğitimin yapacağı işleri de bizim yapacağımız işleri de Başkanım yapmış. Yolu ve bahtı açık olsun.”