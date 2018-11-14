Esnaftan Başkan Çelik'e tam destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti ve kahvaltıda esnafla bir araya geldi. Başkan Mustafa Çelik'ten ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar Mustafa Çelik ile birlikte yatırım ve hizmetlerin devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Salih Gülay, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflarca karşılandı. Esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Başkan Çelik, “Rahmetli Babamın ‘Sabah erken kalkan kişi ileri gider işi' diye bir sözü vardı” dedi ve sabah erken saatlerde esnafla bir arada olmak istediğini söyledi. Esnafa Allah'tan hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunan Başkan Çelik, “Yeraltı Çarşısı'nda biz Büyükşehir olarak Kayseri tabiriyle dükkan sahibiyiz; ama hiçbir zaman mal sahibi kiracı ilişkisi içinde olmadık. Her ne ihtiyacınız olursa olsun gücümüz yettiğince gidermeye çalıştık. Havalandırmanın ve elektrik tesisatının yenilenmesiyle ilgili de arkadaşlarımız proje çalışmalarına başladı. İnşallah sizin için de uygun olacak bir zaman inşaatına başlayacağız. Bu vesileyle müjdeyi vermek istiyorum” dedi.

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Salih Gülay da, esnaflarla birlikte Başkan Çelik'in her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Sabahın erken saatlerinde misafirimiz olduğunuz için bizleri onurlandırdınız. Başkanımızın hizmetlerinden Kayseri halkı olarak ve sivil toplum örgütlerleri olarak memnunuz. İnşallah Başkanımızın 2019 Mart Mahalli Seçimlerinde bizlerin destek vermesi ve tekrar belediye başkanı olmasıyla Kayseri'ye yapılan hizmet çıtasının daha da yükseleceğine inanıyoruz. Yeraltı Çarşısı esnafı yönetim kuruluna güvenir. Esnafıma güvenerek Çelik Başkanımın tekrar seçilmesi için bütün mücadeleyi vereceğiz. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, esnaftan gelen övgülere layık olacak hizmetleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerleri ziyaret ederek esnafa “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu.