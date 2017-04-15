Eşsiz manzarada Büyükşehir hizmeti

Başkan Çelik, bu mekanı KAYTUR tesisi olarak yakında hizmete açacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir tarafına yeni yatırımlar yaparken, şehre yeni sosyal tesisler de kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu tesislerden birisi olacak olan Eski Talas Öğretmenevi’nde yapılan çalışmaları takip etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen mekandaki çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’nin Talas’ta güzel bir mekana daha kavuştuğunu söyledi. Eskiden öğretmenevi olarak kullanılan tesislerde detaylı bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, “İnşallah hemşehrilerimizin hafta içi ve hafta sonu ailece gelebilecekleri, iştirakimiz olan KAYTUR’un lezzetlerinin uygun fiyatla tadılabileceği güzel bir mekanı hazırlıyoruz. Şehrin eşsiz manzarası seyredilerek birbirinden güzel lezzetler tadılabilecek. Burada açık ve camlı kamelyaların yanı sıra toplu yemeklerin yenilebileceği bir mekan da bulunuyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, KAYTUR Talas Sosyal Tesislerinin çok yakında açılışını yapacaklarını kaydetti.