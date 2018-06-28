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28 Haziran 2018 10:36

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Yalçın Yontar Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde göreve başladı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Yalçın Yontar Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde göreve başladı

28 Haziran 2018 10:36

Yalçın Yontar Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde göreve başladı.


2014 yılında Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Yalçın Yontar, özellikle rinoplasti, rekonstrüktif ve estetik meme cerrahisi, maksillofasiyal travma cerrahisi, mikrocerrahi ile serbest doku nakli, kraniyoplasti ve yanık travması ile ilgili önemli çalışmaları ile tanınıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ekibine katılan Dr. Yalçın Yontar, 1984 Ankara doğumlu. 2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışması olan Dr. Yalçın Yontar, Acıbadem Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’ne tam zamanlı olarak katıldı.




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