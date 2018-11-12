Etiyopya'dan kardeşlik talebi

Etiyopya'nın 11 bölgesinden birisi olan Oromia bölgesinden bir heyet Kayseri ile işbirliğini geliştirmek için Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret eden heyet, Kayseri ile kardeş şehir olma taleplerini iletti. Başkan Mustafa Çelik de Bilal-i Habeşi'nin torunlarıyla kardeş olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Etiyopya heyeti OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarete Oromia Yatırım Komisyonu Komiseri Reshid Muhaba, Oromia Başbakan Yardımcısı Addiso Legas, Oromia Diaspora Başkanı Abdülaziz İbrahim ve bölgenin ekonomi bürokratları katıldı.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Etiyopyalı heyetin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunduğunu belirterek heyetin Kayseri ve Etiyopya arasındaki işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuklarına Kayseri hakkında bilgi verdi. Kayseri'nin ekonomik yönden son derece güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “İşbirliği yapılabilecek en iyi şehir Kayseri. Diğer şehirlerden daha hızlı büyüyen ve daha planlı gelişen bir şehiriz” dedi.

Oromia Yatırım Komisyonu Komiseri Reshid Muhaba da Oromia bölgesinin Etiyopya'nın en önemli ekonomi bölgesi olduğunu belirtti. Kayseri'yi çok beğendiklerini ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Muhaba, Oromia bölgesindeki şehirlerden Türk iş adamlarının fabrikaları bulunan Adama şehri ile Kayseri'nin kardeş şehir olmasını istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi ve “Etiyopya'yı seviyoruz. Bilal-i Habeşi'nin torunlarıyla kardeş olmak isteriz” diye konuştu.