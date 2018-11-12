İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Etiyopya'lı Heyetten Kayseri OSB Ziyareti

Türkiye ve Etiyopya’da ki yatırım ve ticaret imkânlarının geliştirilmesi ve sıcak ilişkilerin kurulması amacıyla Etiyopya’dan gelen heyet Kayseri’de bir dizi ziyarette bulundu.

Türkiye ve Etiyopya'da ki yatırım ve ticaret imkânlarının geliştirilmesi ve sıcak ilişkilerin kurulması amacıyla Etiyopya'dan gelen heyet Kayseri'de bir dizi ziyarette bulundu.


Oromıa Yatırım Komisyon Komiseri Reshıd Muhaba Seid başkanlığında Oromıa Diaspora Başkanı Abdulaziz İbrahim, Oromıa Başkan Yardımcısı Addısu Legas Duresso, Oromıa, Fınfınnee Özel Bölge Şefi Mustefa Abasımel Abalofe ve Fınfınnee Özel Bölgesi Yatırım Bankacılığı Yetkilisi Meseret Abese Tadese'den oluşan heyet Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.


Ziyaretçi heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Heyete, Kayseri OSB tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi.


Türkiye ve Kayseri'deki yatırım imkânları ve ticari ilişkiler konu başlığında gerçekleştirilen görüşme sonrasında heyet yetkilileri Kayseri OSB'nin örnek projelerini yakından takip ettiklerini ifade ederek, OSB ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.