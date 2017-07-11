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11 Temmuz 2017 09:15

ETTO yeni ar-ge merkezlerinin kurulumunu teşvik edecek

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) yeni ar-ge merkezlerinin kurulumuna dönük teşvik edici çalışmalarına hız verdi.

ETTO yeni ar-ge merkezlerinin kurulumunu teşvik edecek

11 Temmuz 2017 09:15


Ticareti ve sanayii ile ön planda olan Kayseri’yi teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisindeki çalışmalar ile teknoloji tabanlı girişimcilik üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan , bundan sonra ilde ve bölgede yeni ar-ge merkezlerinin kurulumuna destek olacaklarını söyledi.


Prof. Dr. Mahmut Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Günümüzde ekonomik kalkınmayı, toplumsal refah düzeyini belirleyen ve şekillendiren en önemli etken bilim ve teknolojideki ilerlemelerdir. Bir ülkenin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi Ar-Ge’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştirebilmesine bağlıdır. Bilim ve teknoloji politikaları ise bu gelişimin, hızının ve yönünün belirlenmesini etkileyen önemli bir araçtır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi ile mali/teknik açıdan birçok avantaj elde edilecektir. Bu durum, Ar-Ge merkezlerinin kar elde etmesine önemli ölçüde destek sağlayacaktır.


2015-2016 yılları arasında 30 adet TÜBİTAK TEYDEB projesi başta olmak üzere toplamda 67 Ar-Ge projesi Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi tarafından organize edilmiştir. Bu projelerde 77 farklı akademisyen görev alıp çalışmalarda bulunmuştur. Amacımız 2017 yılında bu sayıyı en az 50 Ar-Ge projesine çıkarabilmektir.


Ayrıca bölgemizdeki ar-ge merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaları adına Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak Ar-Ge Merkezleri Eğitim & Hizmet anlaşmaları yapmaktayız. Bu anlaşmalar kapsamında kurulmuş ar-ge merkezlerine; proje yazımı, fikri haklar, proje döngü eğitimleri, TÜBİTAK TEYDEB proje dosyasının yazılması ve hazırlanması eğitimleri, ar-ge projeleri için alanında uzman danışman eşleştirmeleri, Ar-Ge Merkezi çalışanlarına ve yönetimine dönük Vizyon Geliştirme Seminerleri verilmektedir.”


Prof. Dr. Mahmut Doğan, ETTO olarak bir diğer amaçlarının da, bölgede kurulan ar-ge merkezlerinde yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesini ve kendi içerisinden ar-ge ekosistemini desteklemek, bölgedeki tüm sanayi kuruluşlarında ar-ge hakkında bilgilendirmeler yapmak olduğunu sözlerine ekledi.




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