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07 Temmuz 2017 09:07

ETTO’da ‘Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu” semineri

Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) Fikri Mülkiyet Hakları Birimi tarafından “6769 Sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu & Üniversite İçin Yenilikler” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

ETTO’da ‘Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu” semineri

07 Temmuz 2017 09:07



6769 sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile doğan sorumluluk ve hakların konu edildiği seminer, Avrupa ile Türk Patent Vekili ve Destek Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Dereligil tarafından verildi.



Düzenlenen seminerde katılımcılara; 6769 sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanununun neler getirdiği, yeni patent kanunu ile doğan sorumluluk ve haklar, buluşun hak sahipliğinin kimde olacağı, buluşun hak sahipliği üniversitede olacaksa buluştan akademisyenin elde edilen gelirden ne kadar pay alabileceği, doğrudan patent veya tasarım başvurusu yapılıp yapılamayacağı, hangi durumlarda bireysel başvuru yapılabileceği, patent başvuru sürecinde ve öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, patenti korurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, sık yapılan hatalar ve yanlış bilinenler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.



Seminerle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, “Erciyes Üniversitesi’nde verdiğimiz eğitimlerde, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak ERÜ adına Fikri Hak başvuruları, anlaşmaları ve yürütülecek olan tüm süreçleri yönetme yetkisine sahip olduğumuzun da altını çiziyoruz” dedi.



Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının gelişmiş ülke ekonomilerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Kiraz, “Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak ekosistemin güçlenmesi, bölge ve ülkemizin kalkınması adına yeni kanun temelinde ve diğer konularda bilgi almak isteyen tüm ilgililere Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.




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