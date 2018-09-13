Euro ve doların artması gurbetçilerin konuta talebini artırdı

Kayseri'de gurbetçilerin gelmesiyle beraber konut satışlarında da artış yaşandı. Euro ve dolar kurlarındaki artışla beraber gurbetçi vatandaşlar, yatırım amaçlı konuta yöneldi. Kentin önde gelen inşaat firmalarından Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın da, gurbetçi vatandaşların konuta olan ilgilerinin konut satışını artırdığını söyledi.

2018 sezonunu güzel geçtiğini dile getiren Altın, “Gurbetçilerimiz için paralarının değer kazandığı bir süreç oldu. Gurbetçilerimiz bu sene Suat Altın İnşaat'ta yatırım yaptılar. Bizim için güzel bir satış dönemiydi. Vadeli verdiğimiz konutlarda oldu ama genelde peşin para konutlar sattık. Konutun tam alım zamanıydı. Euronun yüksek olması yatırımcıyı ciddi bir şekilde yeni bir ürün almaya sevk etti. Bitmiş projelerimize rağbet daha fazla oldu. Mevcut projelerimiz hem inşaat halinde hem de bitmiş projeler olduğu için bitmiş projelerde daha fazla rağbet gördük. Uzun vadede ödeme yapmak müşterilere de 2019 ve 2020 projelerinden verdik. Beklediğimiz sonuçları çok güzel elde ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olacağına inanıyoruz. Bunların yanında euronun esnek olmasından dolayı kaybettiğimiz müşterilerimizde oldu ama baktığımızda genel olarak çok güzel bir sezonun geçtiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gurbetçiler yüzde 45-50 civarında bir kâr elde etti

Euro ve doların artmasıyla beraber girdilerinde arttığını ve belirli zamlar yaptıklarını kaydeden Suat Altın, bu zamların girdileri kurtarmadığını belirtti. Döviz kurlarındaki artış ile beraber gurbetçilerin yüzde 45-50 civarında kâr elde ettiğinin altını çizen Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, “Bizde belirli zamlar yaptık ama bu girdileri kurtaracak zamlar değil. Bizim normalde vermiş olduğumuz 60 bin Euro bandında bir daire otomatik olarak 45-50 bin Euro bandına düştü. Arada 15 bin Euro gibi farklılık doğdu. Buda haliyle gurbetçilerimizin işine geldi. Euronun yüksek olması, projenin değerinin düşük olması onların işine geldi. Hatta bazı müşterilerimizde biran önce kapatıp iskonto yaptırmak için mücadele etti. O şekilde verdiğimiz birkaç tane de daire oldu. Daha önceden satıp, parasını erken ödeyip tapusunu almak isteyen müşterilerimizde olmuştur” şeklinde konuştu.

Suat Altın, devam eden projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Şuanda İldem bölgesinde yaptığımız bin 36 konutumuz var. 380 dairesi şuanda devam ediyor. Diğer taraftaki temellerimizde bir yandan atılıyor. 2018 yılsonu teslimi var, 2019 ve 2020 yılsonu teslimi var. Bu süreçte projelerimizi tamamlayacağız. Yıldırım Beyazıt bölgesinde yine 80 dairelik projemiz var. Orada da aynı şekilde 2020 yılına bitirmiş olacağız. Orada 3+1 ve 4+1 konsept yapıyoruz. Ayrıyeten İstanbul'da da 'Golden Tulips' projemiz var. Orasını da 2018 yılsonuna teslim edeceğiz. Şuanda orada da inşaatımız çok ciddi bir şekilde devam etmektedir. Yılsonuna bitirip teslim edeceğiz.”

Girdilerin ve banka faizlerinin yüksek olması müteahhitleri yoruyor

Konut faizlerinin artmasını değerlendiren Altın, inşaat girdilerinin yüksek olması ve konut kredilerinin artması dolayısıyla konut satışlarının da etkilendiğini kaydeden Altın, “Şuanda inşaat sektöründe girdilerin yüksek olması, banka faizlerinin yüksek olması imalatta yer alan müteahhit grubunu yoruyor. Bizim projelerimiz büyük projeler olduğu için ve inşaat firmamızın ciddi bir marka değeri olduğu için insana ve projelere yatırım yaptık. Bunlardan dolayı bu sene verimli bir yıl geçirdik. Bu esneklik çok olmasaydı, satışlar daha yüksek derecede olacaktı. Çünkü 2017'de de seçim falan derken alım yapamadılar. Euronun yükselmesiyle birlikte alıma geçtiler. Bu esneklikten dolayı konut almak isteyip de bu sene alamayan en az 40 tane de müşterimiz oldu. Onların geri dönüp geleceğine inanıyorum. Şuanda da Euro ve doların aşağı düşmesi nedeniyle yeni bir oluşum daha başladı. Şimdi de ciddi beklentimiz var. Faizlerin yüksek olması yerli müşterinin konut alımını zorlaştırdı. Şuanda 60 daireye kredi çektireceğiz. Bu çektireceğimiz krediye çoğu müşteri faizlerin yüksek olmasından dolayı yanaşmıyor. Devletimiz emlak konutta ve TOKİ'de çözüm bulduğu gibi normal yap-sat yapan müteahhide de bankalar nezdinde bir kredi sunabilirse çok güzel olacak. Seçim zamanında 45 günlük sürede çok ciddi bir satış oldu. Faiz oranının 0.98 olduğunu gören herkes konut almak için çaba gösterdi” diye konuştu.