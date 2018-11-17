Ev hanımları en güzel yemeği yapabilmek için hünerlerini sergiledi

İl Kültür ve turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hamarat Eller Yarışıyor' yemek yarışmasında 70 ev hanımı, en güzel yemeği yapabilmek için hünerlerini sergiledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen yarışmayı, kaybolan kültürleri ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için düzenlediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş; "İlimizde çok güzel ve anlamlı bir yarışma programı içerisindeyiz. Bilindiği gibi Kayseri ili mutfağı zengin, lezzetleri ünlü bir ilimiz. Zaman içerisinde yeni nesil geleneksel yemeklerimizi, kültürel değerlerimizi koruma noktasında bir zafiyet içerisinde. Genelde fastfood ve hazır yemeklere yönelmekte. Böyle olunca İl Müdürlüğü olarak kurduğumuz somut olmayan kültürlerimizi ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımızın bir bölümü. Bazı kültürel değerlerimiz kaybolmakta, bazıları da kaybolmaya yüz tutmakta. O nedenle kaybolan kültürlerimizi ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza ticari faaliyet yapan profesyonel aşçılar katılmıyor. Tamamen ev hanımlarımızın evlerde ürettiği geleneksel yemeklerimiz. O nedenle geleneksel lezzetlerimizi en iyi koruyan da evdeki ninelerimiz, annelerimiz. Bu yarışmayı da o amaçla düzenledik. Kültürel değerlerimizi korumanın dışında aynı zamanda milli birliğimizi, dayanışmamızı, ev hanımlarının sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" diye konuştu.

Hamarat Eller Yarışıyor Yemek Yarışmasına katılan 70 ev hanımı, yapmış oldukları yemekleri jürinin beğenisine sundu. 3 kategoride değerlendirme yapacak olan ve aralarında Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın da bulunduğu jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.