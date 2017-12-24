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24 Aralık 2017 16:22

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sahada üç puanı isteyen bir takım vardı"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Sahada 3 puanı isteyen bir takım vardı” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut,

24 Aralık 2017 16:22


Kayseri’den 3 puanla dönen Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Bugün 3 puan almamız gerekiyordu. Zor oldu" dedi.


Bulut, "Kayseri’nin güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Kanatlardan gelen bir takımdı. Sahada iyi savaşan, birlikte hareket eden bir takım vardı. 3 puanı isteyen bir takım vardı. İlk hedefim takımı tatile göndermek. Yapacağımız yeni transferlerle Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.




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