EWE Türkiye Grubu İhtiyaç Sahibi 500’e Yakın Çocuğa Kıyafet Bağışladı

EWE Turkey Holding’in doğal gaz dağıtım şirketlerinden Kayserigaz’ın liderliğinde başlatılan ve yürütülen kampanyaya EWE’nin tüm grup şirketleri katılım gösterdi. Toplanan kıyafetler, Kayserigaz’ın lisans alanına dahil ettiği ilçelerdeki dört okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Yatırımlarıyla olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de faaliyet gösterdiği sektörlerde örnek olan EWE Turkey Holding’in düzenlediği Kıyafet Toplama Kampanyası sonuçlandı. “Haydi Sen de Paylaş” sloganıyla EWE Turkey Holding grup şirketlerinden Kayserigaz’ın liderliğinde başlatılan kampanyaya Bursagaz, Enervis, EWE Enerji, Millenicom, EWE Turkey Holding olmak üzere tüm EWE grup şirketleri katılım gösterdi. EWE Turkey Holding ve grup şirketlerinin çalışanları, 2-30 Nisan tarihleri arasında ulaştırmak istedikleri kıyafetleri şirketlerindeki kıyafet kutularında topladı.

Kıyafetler Kayseri’de dört okula ulaştı

EWE Turkey Holding grup şirketlerinden Kayserigaz önderliğinde yürütülen kampanya sonucunda toplanan kıyafetler, 15 Mayıs 2018’de Kayseri’deki üç ilçede dört okula ulaştırıldı. EWE Türkiye Grubu “Haydi Sen de Paylaş” kampanyası kapsamında 4-12 yaş aralığında ihtiyaç sahibi 500’e yakın çocuğu sevindirdi. Çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

EWE Turkey Holding’in “Haydi Sen de Paylaş” kampanyasının ulaştığı okullar ise şöyle:

Kayseri Yeşilhisar İlçesi

Atatürk Ortaokulu

Kayseri Yahyalı İlçesi

M. Akif Ersoy İlkokulu

Kayseri Develi İlçesi

75. Yıl Saray Halı Anaokulu

Muammer Kocatürk Anaokulu