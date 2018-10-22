Excimer lazer ile gözlüklerden 5 dakikada kurtulun

Dr. Necati Duru, hipermetrop, miyop ve astigmat hastalarının excimer lazer yöntemi ile en fazla 5 dakikada sağlıklı görme yetisine ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi konumunda olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan excimer lazer yöntemi ile hipermetrop, miyop ve astigmat hastaları, gözlüklerden 5 dakikada kurtuluyor. Excimer lazer ameliyatı hakkında bilgiler veren Dr. Necati Duru, operasyonunun ağrısız olduğunu söyleyerek, “18 yaşını doldurmuş, son 2 yılda 0.50'den fazla numarası değişmeyen, kornea dokusu kalınlığı yeterli olan hastalarımız yapacağımız tetkikler sonucunda farklı bir göz hastalığı da yoksa lazer tedavisine uygundur. Romatizma hastalığı olanlar, kontrolsüz diyabeti olanlar, hamile hastalarımız, emziren kadınlar ve belirgin göz hastalığı olanlar hastalarımıza standart lazer tedavisini uygulamıyoruz. Bu cerrahi bir operasyondur. Her cerrahi operasyonunun riskleri vardır. Enfeksiyon bizim için en önemli risktir ama çok nadir karşılaşıyoruz. Bıçaksız lazer dediğimiz yöntemde ise kornea dokusundan kapakçık kaldırıyoruz. Bu dokuda kırışıklıklar ya da bu doku altında birikimler olabilir. Bunlar bizim yönetebildiğimiz komplikasyonlardır. Çok nadir karşılaşıyoruz, hastalarımızın bunlardan korkmasına gerek yok. Modern dünyada uçağa binmekten vazgeçemediğimiz gibi lazer tedavisi olmak istiyorsak, bunlardan korkmamamız gerekir. Bıçaksız lazer yöntemi gerçekten ağrısız bir yöntem. Bu yöntemde hastalarımız 6 saat sonra iş hayatına dönebilir” ifadelerini kullandı.

Operasyonda yüzde 99 oranında başarı elde ettiklerini kaydeden Duru, “Bu operasyonda yüzde 100 başarı oranımız yok ama yüzde 99 oranında hastalarımızın numaralarını 0.50 ve altına düşürebiliyoruz. Ameliyat olduktan sonra gözün hassas olduğunu hastalarımız bilmelidir. Özellikle bıçaksız lazerle yaptığımız ameliyatta hastalarımız ilk gün gözünü ovuşturmamaları gerekmektedir. Hastalarımızın ilk 1 hafta ağır aktivitelerden kaçınması lazım. 20 gün deniz, havuz gibi aktivitelerden uzak durmaları gerekiyor. Bayan hastalarımız da 2-3 makyaj yapmaktan kaçınmaları lazım” şeklinde konuştu.