İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fanatik çift düğün davetiyesini tuttukları takımın amblemi ile süsledi

Koyu Kayserispor taraftarı olan Muharrem ve Büşra çifti, düğün davetiyelerini tuttukları takımın amblemi ile süsledi.


Kayseri'de düğün hazırlıkları yapan ve koyu Kayserispor taraftarı olan Muharrem ve Büşra çifti, hafta sonu oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in misafiri oldu. Muharrem ve Büşra çifti, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'e, Kayserispor Kulübü'nün amblemleri ile süslenmiş düğün davetiyesini de verdi.


Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Muharrem ve Büşra çiftine mutluluklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.