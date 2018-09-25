Fanatik çift düğün davetiyesini tuttukları takımın amblemi ile süsledi

Kayseri'de düğün hazırlıkları yapan ve koyu Kayserispor taraftarı olan Muharrem ve Büşra çifti, hafta sonu oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in misafiri oldu. Muharrem ve Büşra çifti, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'e, Kayserispor Kulübü'nün amblemleri ile süslenmiş düğün davetiyesini de verdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Muharrem ve Büşra çiftine mutluluklar diledi.