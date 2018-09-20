Faruk Eczacıbaşı AGÜ öğrencilerine dijital devrimi anlattı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), öğrencilere dijital devrimi anlattı.

Eczacıbaşı, AGÜ'de gençlik faaliyetleri organize eden Gençlik Fabrikası tarafından, kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen AGÜ Talks söyleşilerine konuşmacı olarak katıldı.

Sümer Kampüsü, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Eczacıbaşı Grubu'nun yalnızca iş ve sanayi dünyasında öncü bir grup olmasının yanısıra aynı zamanda Türkiye'nin sanat, kültür, spor ve entelektüel kapasitesine de çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Eczacıbaşı Grubu sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda hem toplumda, insanların dünya çapında, iş ve sanayi dünyası ve akademik dünya için yetişmesine katkı sunuyorlar hem de toplumun diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu anlamda da Eczacıbaşı Grubu'nu çok önemsiyoruz” dedi.

Daha sonra konuşmasını sunum eşliğinde yapan Faruk Eczacıbaşı ise internetin birçok şeyi değiştirdiğini belirterek, özellikle öğrencilere dijital devrimi anlattı.

Eczacıbaşı, “Biz hepimiz dijital göçmeniz. Sadece biz değil, çocuklarımız ve torunlarımız da dijital göçmen ve öyle olmaya devam edecekler. Çünkü dünyanın artık yerlisi sakini yok” dedi.

Çin'in ticarette 35 yılda ABD'yi geçtiğine dikkati çeken Eczacıbaşı, şöyle devam etti: “1980 yılında Amerika'nın dünya ticareti içerisinde payı yüzde 18,5 oldu. Çin'in payı ise yüzde 1,5 oldu. Aradan 35 sene geçti Amerika'nın payı yüzde 16'ya düştü. Çin bu sürede Amerika'yı geçerek yüzde 17 oranına ulaştı."

İnternetin bir çok alanda olduğu gibi alışveriş ortamında da girdiğini dile getiren Eczacıbaşı, dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon'un da artık bugün Türkiye piyasasına girmeye karar verdiğini, bununla birlikte satın alma alışkanlıklarının da değişeceğini kaydetti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Eczacıbaşı, “Başkalarının ürettiği, onun aracı olarak sattığı ürünlerin sayısı ise 600 milyon ürün. Normal bir insanın hayatı boyunca dokunduğu ürünlerin sayısı 230 ile 260 bin arasında olduğu varsayılıyor. Bu ürünlerin hepsine ulaşılabilecek” dedi.

Söyleşinin sonunda Rektör Sabuncuoğlu tarafından, Eczacıbaşı'na, kendi adına dikilen fidanın, Fidan Bağış Sertifikası verildi.

Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşiye yaklaşık 300 kişi katıldı.