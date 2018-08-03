Fast food tipi beslenme çocuklarda erken ergenliği başlatabiliyor

Konferansta, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu erken ergenliği, Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ise inmemiş testisi doktorlara anlatıp, soruları yanıtladı.

Obezite erken ergenliğe yol açıyor

Konferansın açılış konuşmasını Memorial Kayseri Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Murat Apaydın yaptı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocuklarda erken ergenliğe yol açan nedenlerin, gebelik döneminde başladığını söyledi. Özellikle kızlarda 8 yaşından önce cinsiyet belirtilerinin ortaya çıkmasının erken ergenlik olarak tanımlandığını belirten Prof. Kurtoğlu, “Aileler, çocuklarını yakından takip etmeli. Kız çocuklarında 8 yaşından önce göğüslerde büyüme ve tüylenme, erkeklerde ise 9 yaşından önce kıllanma varsa hiç vakit kaybedilmeden bir uzmana başvurulması gerekiyor. Bazı organik nedenler, ailesel yatkınlık ve yaşam tarzı çocuklarda erken ergenliği neden olabiliyor. Ayrıca fast food tipi beslenme ve yetersiz uyku gibi obeziteye yol açabilecek sebepler de erken ergenliği başlatabilmektedir” dedi.

İnmemiş testis kısırlık nedeni

Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ise inmemiş testis hakkında bilgi verdi. Üreme için gerekli olan sperm hücrelerinin ergenlik döneminde testislerde oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, “Gebeliğin ilk 2 ayında gelişimini tamamlayan testisler, cinsel farklılaşmayı sağlayan hormonların salgılanmasını sağlamaktadır. Anne karnındaki bebeğin testisleri gebeliğin 7’inci ayında böbreklerin altından çıkarak kasık kanalından geçip doğuma yakın torbalara düşer. Eğer torbalara düşmezse, inmemiş testis vakası ortaya çıkar. İki taraflı inmemiş testis fertiliteyi (cinsel verimlilik) azaltır, sperm sayısının ve kalitesinin azalmasına neden olur. İnmemiş testisin görülme sıklığı prematür bebeklerde %30, gelişimini tamamlamış term bebeklerde % 3, bir yaşına gelen bebeklerde ise %1’dir. Teşhis için fizik muayene, tanı araçları ve ailenin anlattıkları önemlidir” diye konuştu.

Konferans sonunda Prof. Dr. Selim Kurtoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın, doktorların sorularını yanıtladı.