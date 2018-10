Fatma Çolakbayrakdar ziyaretlerine devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan'da yeni nefeslere ‘Gözaydın' ziyaretleri gerçekleştirirken yalnız yaşayan ilçenin kadim büyüklerinin de her zaman yanında yer almaya devam ediyor. Fırsat buldukça farklı gruplara ev ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, yine yalnız yaşayan teyzelerin evlerine misafir olup, onların hayır duasını aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, bu sefer de Zümrüt Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Kocakaplan'ı ziyaret etti. Kendisini güler yüzle ve nezaketle karşılayan Ayşe Teyze'nin, herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını soran Fatma Çolakbayrakdar, her konuda Kocasinanlı büyüklerin her zaman yanında yer aldıklarını vurguladı. Ayşe Teyze'ye bir de müjdeli haber veren Fatma Çolakbayrakdar, bir daha ki ziyaretinde gençlerle birlikte geleceğini belirterek, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret edip, onların istek ve taleplerini dinliyoruz. Geleceğe köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimizi bundan sonra gençlerimizle beraber ziyaret edeceğiz. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Kıymetli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fatma Çolakbayrakdar, ardından Erkilet General Emir Mahallesi'nde, 13 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Hacer Konuk'a misafir oldu. Onunla yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, daha huzurlu ve daha mutlu olmanız için her zaman yanınızdayız” dedi.

Kocasinan'ın kadim büyükleri de “Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Fatma Çolakbayrakdar'ın, yaşlı teyzelere çeşitli hediyeler vermesiyle ziyaretler sona erdi.