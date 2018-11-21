Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi Tanıtımı

Talas'ta belediye ve hayırsever Kirazgiller Ailesi tarafından yaptırılarak hizmete giren Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle tanıtıldı.

Nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesindeki Karasu Caddesi üzerinde arsası Talas Belediyesine ait, hayırsever Kirazgiller Ailesince yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kayseri ziyaretindeki toplu açılış töreniyle hizmete giren Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezi'nin tanıtım töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan hayırsever Kirazgiller Ailesinden Mehmet Kirazgiller, “İnşallah sizlerin de duasıyla hayrımız makbul olur. Bizlere vesile olan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koruyucu sağlık hizmetlerinin tedavi ve rehabilite edici hizmetlerle birlikte aile hekimleri tarafından sunulduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tanıtımını yaptığımız tesis önemli bir hayır. Kirazgiller Ailesi gece gündüz koşturdular. Burası alelacele yapılan bir sağlık ocağı değil. Verilen hizmetlerle küçük bir devlet hastanesi konumunda. Kayseri'de her yıl ortalama 20 bin nüfus artışı oluyor. Bunun en az yarısı Talas'ta gerçekleşiyor. Yani her yıl Talas'ta bir Pınarbaşı ekleniyor. Burada dolayısıyla sadece sağlık ocağı değil, okul, cami, Kur'an kursu, park ihtiyacı da bitmiyor. Göreve geldiğimizden bu yana Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerimizle rekor sayıda tesis yaptık.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Belediyeler olarak üzerimize vazife olmayan işleri yapmaya devam ediyoruz. Talas Belediye Başkanımız sadece sağlıkta 10 yatırımdan bahsetti. Eğitimde 10-12 tesisten, ibadet hizmetinde yaptığı çalışmaları bahsetti. Bunları yaparken uyum kültürü göze çarpıyor. Bunları bizler tek başımıza yapamazdık. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu birliktelikle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli başkanım harita mühendisi, iyi bir plancı. Geldiğinde Talas'taki bu mevcut yoğun yapının içinden nasıl ederiz de bir cami, okul, park gibi hizmetler yapabiliriz gayretinde.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Eğer sağlığınız yerinde değilse hiçbir şeyin anlamı yok. Hiçbir zenginliğin anlamı yok. O yüzden bakanlık olarak temel amacımız halkımızın sağlığını korumak. Onların hastalanmamasını sağlamak. Tabi ki hastalık meydana geldiğinde en iyi sağlık hizmetini vermek. Ama maalesef bizler sağlığımızın kıymetini kaybettiğimizde anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vali Şehmus Günaydın, sağlık alanında son yıllarda yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız bunu yakından görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın rüya projem dediği şehir hastaneleriyle işin yavaş yavaş zirvesine geliyoruz. Eskiden yurtdışında bir hastaneye gittiğimizde keşke ülkemizde de böyle bir hastane olsa diyorduk. Şimdi yabancılar ülkemize geldiğinde hastanelerimizi gördüğünde gıptayla bakıyorlar. Bu gurur verici bir olay.” diye konuştu.

Vali Günaydın, birinci basamak sağlık hizmetlerini verildiği aile sağlığı merkezlerindeki hizmetlerle bir sonraki basamakta yığılmaların önleneceğini anlatarak şunları söyledi: “Bu nedenle hemen başımız ağrıdığında devlet hastanesine bir uzmana gitmememiz gerek. Aile hekimlerimiz, tahlil merkezlerimiz var.”

Özellikle sağlık konusunda sigaraya ayrı önem verdiğini kaydeden Vali Günaydın şöyle konuştu: “Sigara içmeyeceğiz, içirtmeyeceğiz. Kapalı alanlarda da bu işin takibini yapacağız. Burada sadece içen kendine zarar vermiyor. Pasif içiciler de bundan zarar görüyor. Kayseri'de ileriki günlerde bu denetimler konusunda yetkili arkadaşlardan bilgi alıp takip edeceğim. Hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.”

Konuşmaların ardından hayırseverlere hediyeler verildi, dualar eldi, kurdele kesildi. Daha sonra aile sağlığı merkezi gezildi ve son olarak eczanelerin de açılışı gerçekleştirildi.