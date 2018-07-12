Fatma Teyze’nin oksijen cihazı talebini Büyükşehir karşıladı

Fatma Kocaaslan, Başkan Çelik’i ziyaret ederek Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

Nefes alma güçlüğü nedeniyle cihaz olmadan evden dışarı çıkamadığını ifade eden Fatma Kocaaslan, Başkan Mustafa Çelik’i ziyaretinde cihaz sayesinde eve bağlanmaktan kurtulduğunu ve alınan cihazla her yere rahatlıkla gidebildiğini belirtti.

“Dualarınız bize yeter”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Fatma Kocaaslan’ın mutluluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Fatma Teyze, Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir cihaz isteyince, O da bize işaret etti. Emriniz olur dedik. Arkadaşlarımız incelediler ve en iyi cihazı aldılar. Sizlerin memnun olması ve şu yaptığınız dualar bize yetiyor” dedi.

“İnsana yatırım önceliğimiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ayrıca YADES (Yaşlılara Destek Projesi) kapsamında Ali Çolakoğlu ile de görüştü. YADES projesinden söz eden Çelik, “Yol yapıyoruz, ulaşımı sağlıyoruz, kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz, imar çalışmaları yapıyoruz; ama önceliğimiz insana yatırım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gönül belediyeciliği bu. Evlerinde hizmet ettiğimiz yaşlılarımızın sayısı 570’i geçti. Bu hizmetlerle yaşlılarımızın gönlünü alıyoruz. Onlar da ‘Allah razı olsun’ diye dua ediyor. Sizlerden gelen duanın bereketi, enerjisi şehrimizi bu hale getiriyor” diye konuştu.

Evinde bakım hizmeti alan Ali Çolakoğlu da, verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, “Dualarımız size yeter. Bu hizmetle dünyaların duasını alıyorsunuz. En zor zamanımızda yanımızda oluyorsunuz. Bizim için zor işleri sırtımızdan aldınız” şeklinde konuştu.