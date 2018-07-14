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14 Temmuz 2018 12:27

Felahiye’de 540 dekar alan yangında zarar gördü

Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesinde meydana gelen yangınla ilgili incelemelerde bulunan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, bölgede 540 dekar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Felahiye’de 540 dekar alan yangında zarar gördü

14 Temmuz 2018 12:27



Olay, 12 Temmuz’da ilçeye bağlı Alparslan Mahallesinde hububat etkili alanlarda yangın sonucu meydana geldi. Kayseri Gıda ve Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle beraber hasar tespit çalışmaları yapmak üzere Felahiye İlçesi’ne gitti. Burada incelemelerde bulunan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yangın sonucu 540 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti. Müdür Kayacan, bu tip olaylarda sigorta yaptırmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiftçilerin zararlarının TARSİM tarafından karşılaşacağını belirten İl Müdürü Özkan Kayacan, bundan sonra oluşacak doğal afetlere karşı sigorta yaptırmalarının onları güvence altına alacağını ifade etti.



Yapılan incelemelerde 2 parselde arpa (32 bin 133 dekar), 17 parselde buğday (508 bin 106 dekar) olmak üzere toplam 19 parsel de 540 bin 239 dekar alanın yangın sonucu zarar gördüğü tespit edildi.




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