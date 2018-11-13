Felsefe bölümlerinin sorunları Kayseri'de konuşulacak

Türkiye'de ilk kez, felsefe bölüm başkanlarının katılacağı bir çalıştay düzenlenecek. Erciyes Üniversitesi (ERÜ)'nde 60 bölüm başkanının katılacağı çalıştayda, felsefe bölümlerinin kapanma tehlikesi, felsefe öğrencilerinin istihdam sorunu ve Türkiye'de felsefeye bakış açısına dair ortak bir rapor hazırlanacak.

ERÜ ev sahipliğinde, 22-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Felsefe Bölüm Başkanları Çalıştayına 60'a yakın bölüm başkanı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanlığında felsefe ile ilgili olan bürokratlar ve çok sayıda akademisyen ile felsefe bölümü öğrencisi katılacak.

Türkiye'de ilk

Türkiye'de ilk kez böyle bir çalıştayın düzenlendiğini belirten ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, dönem başından itibaren öğrenci alan 55 felsefe bölümünün, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere 30'a yakınının kapanmasından ve öğrencilerin karşı karşıya kaldığı istihdam sorunundan dolayı bir araya gelme kararı aldıklarını söyledi. Çalıştayda başlıca Türkiye'de felsefeye yaklaşım; ilköğretim, ortaöğretim ve lisede felsefe eğitimi, felsefe öğrencilerinin istihdam sorunları, yüksek lisans ve doktora eğitiminde felsefe öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar, felsefe bölümü akademisyenlerinin toplumla ilişkiler, felsefi danışmanlık konularının ele alınacağını dile getiren Topakkaya, şunları söyledi:

“Çalıştay çok yönlü bir çalıştay olacak. İlköğretim, ortaöğretim ve yüksekokullarda felsefe öğretimi ilk başlığımız. İlköğretimde ‘düşünce eğitimi', ‘insan hakları', ‘değerler eğitimi' ve ‘adalet' dersleri var. Bu dersler genel seçmeli olduğu için açılmayan dersler ama aslında hepsi çok önemli. Dolayısıyla bu derslerin tercih edilmesi durumunda ilköğretimde de 8'inci sınıfa kadar olan kısımda felsefe mezunlarının istihdamı söz konusu olabilir. Ortaöğretimde yani lisede bu yıldan itibaren zorunlu felsefe saatleri 2 saatten 4 saate çıkarıldı. Dolayısıyla bu anlamda da bir istihdam artışını beklemekteyiz. Felsefe bölümü öğrencilerinin iş alanı gittikçe daraltılmaktadır. Ancak sosyoloji, psikoloji iktisat bölümlerinin de istihdam alanı giderek artmaktadır. Bizim çalıştaydaki en basit önerimiz, sosyoloji bölümü mezunlarının felsefe öğretmeni olmasının engellenmesi olacak. Bu zaten büyük bir haksızlık. Bunun dışında felsefi danışmanlık konusu tartışılacak. Bu, 2000'li yıllarda Batı'da gündeme gelmiş olan çok yeni bir alan. Aynen bir psikolog nasıl bir klinik açıp terapi yapabiliyorsa, felsefe öğrencileri de insanların meselelerine çare bulabilecek. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitiminde felsefe öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar, felsefe bölümü akademisyenlerinin toplumla ilişkisi, bu ilişkilerin daha alt düzeye yayılması konuları da tartışılacak.”

Ortaya çıkan rapor ilgili birimler ve basınla paylaşılacak

Topakkaya, çalıştayda konuşulan konulardan ortaya çıkan raporun, çalıştayın ikinci gününde basına bildirisi olarak sunulacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu başta olmak üzere devletin ilgili birimlerine takdim edileceğini belirtti. Felsefe bölümlerinin sorunlarının tüm bölüm başkanlarının ortaklığında dile getirilmesinin ses getireceğine inandıklarını kaydeden Topakkaya, “Çalıştay sonucunda devletin ilgili birimleri felsefe bölümlerinin sorunlarıyla ilgili derli toplu bilgilere sahip olacak. Bunun için bir araştırma yapma, bir bürokrat görevlendirmek zorunda kalmayacak. Ayrıca çalıştayın Türkiye'de felsefenin yerinin korunması ve mevzi kaybetmemesi adına ciddi katkılarının olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sonuç raporu 23 Kasım'da açıklanacak

Türkiye Felsefe Bölüm Başkanlar Çalıştayı 22-23 Kasım tarihlerinde ERÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 22 Kasım'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan çalıştaydan çıkan sonuç raporu, 23 Kasım'da saat 14.00'da basın açıklaması biçiminde sunulacak. Rapor daha sonra devletin ilgili birimleri ile de paylaşılacak.