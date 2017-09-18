FETÖ’den aranan öğretmen sahte kimlikle yakalandı

O. ve eşi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda S.O.’nun üzerinden sahte kimlik de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama emri bulunan, meslekten ihraç edilen öğretmen S.O. ve eşi N.O.’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Ekipler tarafından S.O.’nun üst araması sırasında A.C. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan S.O. ve eşi N.O. hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.