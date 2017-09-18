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18 Eylül 2017 16:43

FETÖ’den aranan öğretmen sahte kimlikle yakalandı

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve ihraç edilen öğretmen S.

FETÖ’den aranan öğretmen sahte kimlikle yakalandı

18 Eylül 2017 16:43

O. ve eşi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda S.O.’nun üzerinden sahte kimlik de ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama emri bulunan, meslekten ihraç edilen öğretmen S.O. ve eşi N.O.’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Ekipler tarafından S.O.’nun üst araması sırasında A.C. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildiği bildirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan S.O. ve eşi N.O. hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.




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