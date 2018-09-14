FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 27'si muvazzaf 33 şahsın, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 27'si muvazzaf 33 kişinin yakalanması için Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 7'si daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklandı

Öte yandan, operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 12 kişiden Ö.B., H.D., F.V. ve O.G. tutuklanırken, 8 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.