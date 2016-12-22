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22 Aralık 2016 10:59

FETÖ’nün Elazığ, Adıyaman ve Kayseri il imamları adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün Elazığ, Adıyaman ve Kayseri il imamları adliyeye sevk edildi

22 Aralık 2016 10:59

Kayseri’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY yapılanmasının Elazığ, Adıyaman ve Kayseri imamları adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince 14 Aralık tarihinde Talas ilçesinde bir apartmana yapılan operasyonda, Elazığ İmamı olduğu iddia edilen Mehmet D., Adıyaman ve Kayseri İmamı olduğu iddia edilen Habib B. ile Adıyaman Üniversite Sorumlusu olduğu iddia edilen Hamdi C. ve Hüseyin E., toplantı halinde iken yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Habib B., Hamdi C. ve Hüseyin E. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.



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