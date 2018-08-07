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07 Ağustos 2018 11:01

FETÖ’nün istihbarat örgütü olduğunu ilk dile getirenlerden biri Kayseri Emniyet Müdürü oldu

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde verdiği röportajda FETÖ terör örgütünün bir istihbarat örgütü olduğuna inandığını açıklamıştı.

FETÖ’nün istihbarat örgütü olduğunu ilk dile getirenlerden biri Kayseri Emniyet Müdürü oldu

07 Ağustos 2018 11:01


FETÖ terör örgütünün kozmik belgelerinde, mahrem imamların istihbarat örgütlerini aratmayacak şekilde eğitildiğinin ortaya çıktı. FETÖ terör örgütünün istihbarat örgütü olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın da 5 Nisan 2018 günü KayTV’de verdiği röportajda bu konuya dikkat çektiği ortaya çıktı.


Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın 5 Nisan 2018 tarihinde FETÖ’nün bir istihbarat örgütü olduğu yönünde verdiği röportaj şu şekilde, "Kayseri Emniyet Müdürü 15 Temmuz hain darbe girişiminin önceden ayak sesleri vardı tabiki bu örgütün. Ben şunu da söyleyeyim, bunun terör örgütü değil de istihbarat örgütüdür diyenlerdenim aynı zamanda. Çünkü sadece terör örgütü olarak adlandırırsak bunu küçük görmüş oluruz. Bu hain yapının kod isim kullanmasından tutun, haberleşme ağları baylock, eagle, gizlenme evlerinin olması, örgüt yapısı hücre yapısını alırsak bu hain yapının aynı zamanda dış bağlantısını göz önüne alırsak bir istihbarat örgütüdür. Sadece terör örgütü demek bu örgütü basite almaktır. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin her türlü yapısını çözersiniz ama bu örgüt aynı zamanda istihbarat örgütü olduğu için yapısını çözmek zor oluyor. Her kuruma sızmış bir örgüttür. "




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