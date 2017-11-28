FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olan karı koca adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.

Gözaltına alınan H.G.’nin bylock kullanıcısı olduğu belirlenirken, eşi B.G.’nin FETÖ terör örgütünde Mahrem Kadın Yapılanması’nda görevli olduğu, Bölge Talebe Mesulü, Semt Talebe Mesulü ve Küçük Bölgeci olarak görevli olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen H.G. ve B.G., adliyeye sevk edildi.