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28 Kasım 2017 15:09

FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olan karı koca adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, yakalanan FETÖ’nün örgütün Mahrem Kadın Yapılanmasında Bölge Talebe Mesulü olan kadın ve 1 yıldır aranan kocası adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olan karı koca adliyeye sevk edildi

28 Kasım 2017 15:09


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.


Gözaltına alınan H.G.’nin bylock kullanıcısı olduğu belirlenirken, eşi B.G.’nin FETÖ terör örgütünde Mahrem Kadın Yapılanması’nda görevli olduğu, Bölge Talebe Mesulü, Semt Talebe Mesulü ve Küçük Bölgeci olarak görevli olduğu tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen H.G. ve B.G., adliyeye sevk edildi.




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