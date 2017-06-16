Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı bulunan dernek, vakıf ve okullara Bank Asya aracılığı ile para gönderen şahıslara yönelik olarak Kayseri merkezli İstanbul, Adana ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şahsın yurt dışına kaçtığı belirlenirken, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.D., L.S., M.E., M.G., M.K., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.