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19 Eylül 2017 10:03

FETÖ/PDY’den gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, haklarındaki işlemin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY’den gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

19 Eylül 2017 10:03


Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenenlere yönelik olarak Kayseri merkezli, Ankara, İstanbul, Yozgat ve Kırıkkale’de eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alınmıştı.


16 zanlı, haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından bu gün doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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