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26 Şubat 2018 10:27

FETÖ’ye finans desteği sağlayan 8 esnaftan 4’ü adliyeye sevk edildi

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ’ye burs, himmet ve yardım adı altında maddi finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 esnaftan 4’ü adliyeye sevk edildi.

FETÖ’ye finans desteği sağlayan 8 esnaftan 4’ü adliyeye sevk edildi

26 Şubat 2018 10:27


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda sohbet ve oturmalara katılan, örgüte himmet, burs, bağış ve yardım adı altında maddi finans desteği sağlayan A.A., E.O., E.B., H.V., H.Ö., M.A., M.T. ve M.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., M.A., M.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.




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