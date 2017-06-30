Fevzi Çakmak Mahallesi Kayseri’ye Yakışır Hale Gelecek

Yeni asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışan Kocasinan Belediyesi, pek çok mahallede asfalt ve kaldırım yenilemesi gerçekleştiriyor.

Hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, 2017 yatırım planlamasında yer alan Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde sokak ve caddelerle birlikte yaya yollarında da yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Mahallenin yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şu bilgileri aktardı: “Yenileme çalışması kapsamında birçok cadde ve sokakta değişim ve dönüşüm devam ediyor. Kaldırımlar; estetik ve dayanıklı doğal bazalt taşı ile yepyeni bir görünüme kavuşacak. Ayrıca esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizin araçları için de yine bazalt taşından konforlu ve düzenli otoparklar yapılıyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak’ta ki yaklaşık 7 kilometre yola 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, 20 bin metrekare de yaya yolu ve otopark yapılması planlanıyor. Çalışmalar sonunda mahallemiz Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.