Fevzi Çakmak Mahallesinde asfalt çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin,Fevzi Çakmak Mahallesi Soylu Sokak’ta ki çalışmalarını yerinde inceledi. Yol yapım çalışmalarını titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, şehrimize hizmet vermekte olan alt yapı kurumlarının görevlerini yapabilmesi için, öncelikle belediye ekiplerinin asfalt ve kaldırım sökümünü gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar alt yapı kurumlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından caddenin asfalt dökümü için hazırlandığını ifade ederek; “Fevzi Çakmak Mahallemizde çevre düzenleme işlemini en kısa sürede tamamlayıp, caddemizi burada yaşayan hemşehrilerimizin yeniden hizmetine sunacağız. Çalışma programımız dahilinde Fevzi Çakmak Mahallemizdeki bütün sokakların değişimini tamamlamayı planlıyoruz. Sadece burası için söylemiyorum, Kocasinan’da bu şekilde ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, gerekli çevre düzenlemesi, yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte belirtmek isterim ki; bütün mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu yenileme çalışmalarının hepsini bir sıralama dahilinde yapacağız. Bugün buradan başladık yarın başka mahallemizde, başka sokakta çalışmalara devam edilecek. Kocasinan’ın bütün yollarını, sokaklarını kısa süre içerisinde yenileyip hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip,onların sorularını cevaplamayı da ihmal etmedi. Esnaf ve vatandaşlar da ilçe genelinde yapılan hizmetlerden ve esnafın işlerini her ortamda kolaylaştırmasından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.