İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark'ta Eğitim Alacak

Gazze’de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında bu sene başında imzalanan uluslararası işbirliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark’ta eğitim alacak.

Gazze'de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında bu sene başında imzalanan uluslararası işbirliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim alacak.


23-26 Ekim tarihleri arasında Erciyes Teknopark'ta düzenlenecek etkinlik kapsamında Filistinli girişimcilere iş fikri doğrulama, iş modeli geliştirme, ürün/pazar uyumunu yakalama ve yatırımcı sunumu hazırlama konu başlıklarında eğitimler verilecek.


Erciyes Teknopark bu girişimcilerin Türkiye'de şirket kurmaları için gerekli alt yapı sağlama ve danışmanlık hizmeti verme noktasında da destek olacak.


26 Ekim Cuma günü eğitimlerin ardından Filistinli girişimcilerin projelerini sunacakları Sunum Günü etkinliği de düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.