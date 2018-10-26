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Filistinli Girişimciler Erciyes Teknopark'ta

Gazze’de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında 2018 yılı başında imzalanan uluslararası iş birliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark’ta eğitim aldı.

Gazze'de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında 2018 yılı başında imzalanan uluslararası iş birliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim aldı.


Etkinlik kapsamında girişimcilere, iş fikri doğrulama, iş modeli geliştirme, ürün/pazar uyumunu yakalama ve yatırımcı sunumu hazırlama konu başlıklarında eğitimler verildi.


Düzenlenen organizasyon ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:


“Bu sene başında imzalanan uluslararası işbirliği protokolü kapsamında Gazze'de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI'deki girişimcileri Erciyes Teknopark olarak destekleme kararı aldık. Erciyes Teknopark bu girişimcilere tamamen ücretsiz olarak hizmet verip Türkiye'de şirket kurmaları için gerekli alt yapı desteğini sağlayarak danışmanlık hizmeti verecek.”


Dört gün boyunca süren eğitimlerde; pazara giriş stratejisi, konumlandırma, değer önermesi, Kanvas iş modeli, yatırımcı sunumu, iş planı hazırlama, mentör görüşmesi, patent tarama konu başlıklarında interaktif eğitimler verildi.

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