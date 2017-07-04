Filistinli milli sporcular faytonla Talas’ı gezdi

Anlamlı bir gün için Kayseri’ye gelen Filistinli sporcuları Talas’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “15 Temmuz dolayısıyla Türkiye ile dayanışma maksadıyla Kayseri’ye gelen milli tekvandocularımız Talas’ı gezdiler ve faytonlarımızda tarihi bir tur attılar. Onları aynı zamanda Mevlana Sosyal Tesislerimizde de ağırladık. Spor yaşamlarında kendilerine başarılar diliyorum. 15 Temmuz için vermiş oldukları desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Bahar mevsiminde büyük bir ilgi başlayan fayton turlarının yaz aylarında da devam ettiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Geçtiğimiz sene faytonlarımızı faaliyete geçirmiştik. Kayserili ve Talaslı vatandaşlarımız faytonu çok sevdi. Talas’ın tanıtımına ve turizmine oldukça güzel katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni evlenen çiftlerimiz faytonlarımızla tarihi bir tur atarak büyük mutluluk yaşıyor. Sadece Talas`a değil, Kayseri`ye renk katacak bir uygulama olacak. Şehre gelen misafirlerimize kaliteli unutulmaz bir hizmet sunacağız. En fazla 4 kişinin binebileceği fayton turları pazartesi günleri hariç saat 15.00-24.00 arası hizmet verecek” diye konuştu.

Talas’ta kendilerini ağırlayan 40 milli tekvandocu ise Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ederek, ilk defa böyle bir nostaljik bir fayton turu yaptıklarını ve farklı bir heyecan yaşadıklarını belirttiler.