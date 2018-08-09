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09 Ağustos 2018 16:51

Filistinli tekvandoculardan Başkan Cabbar’a ziyaret

Filistin’in Kudüs, Ramallah, Elhalil ve diğer şehirlerinden gelen Filistin Tekvando Milli Takımı Develi’yi ziyaret etti.

Filistinli tekvandoculardan Başkan Cabbar’a ziyaret

09 Ağustos 2018 16:51


Ziyaret kapsamında sporcular, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı da makamında ziyaret etti. Filistinli sporcularla yakından ilgilenen ve onların sorunları hakkında bilgiler alan Başkan Cabbar’ın ilgi ve alakası sporcuları oldukça memnun etti.


Filistin halkının haklı davasında her zaman Filistin halkı için her zaman dua ve destek verdiklerini belirten Başkan Cabbar misafirlere Türk Bayrağı hediye etti. Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Cabbar Filistin Tekvando Milli Takımına ve Devali Spor Kulübüne başarı dileklerini iletti.




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