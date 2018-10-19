Filmleri aratmayan hırsızlık

Kayseri'de hırsızlardan biri bankadan 11 bin 500 TL çeken adamın aracına taş attı. Aracın sahibi taş atan hırsızı kovalarken, diğer hırsız araçtaki 11 bin 500 TL'yi alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 2. Cadde'de olay meydana geldi. İddiaya göre bankadan 11 bin 500 TL para çeken B.K.'nın 38 KM 240 plakalı aracı ile seyir halinde olduğu sırada, bir kişi araca taş attı. Hırsızların tuzağına düşen B.K., aracına taş atan şahsı yakalamak için aracından inerek koştu. Diğer hırsız ise kapısı açık bırakılan araçtan bankadan çekilen 11 bin 500 TL'yi alarak kaçtı.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini ve araçtaki parmak izlerini alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayı gören esnaf Süleyman Renkliergin de kendisinin ikinci şahsı gördüğünü söyleyerek: “Biri taş atmış. Bir arkadaşı da şoförü yönlendirmiş. Gelen diğeri de araba boş olunca ön kapısını açıp parayı çalmış. Ben ikinci şahsı gördüm” dedi.