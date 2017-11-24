Final ailesi öğretmenler gününde buluştu

Programa öğretmenler ve personeller, eşleri ile birlikte katıldı.

Gecede konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş “Cansınız, cana dokunuyorsunuz. Biliyorum ki o çocuklara bazen ailelerinden daha yakınsınız. Onları yüreklerinizle ısıtıyorsunuz. Benim size bakınca ülkem adına umutlarım artıyor.” dedi.

Kayseri Final Eğitim Kurumları öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında bir araya geldi. Hilton Otel’de öğretmenlerin eşleri ile birlikte katıldığı gecede konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş “ Her 24 Kasım’da programlar yapılır, nutuklar atılır. Ve ne acı ki yılın geri kalan günlerinde unutulur öğretmen. Mutsuz öğretmen, problemleriyle boğuşan öğretmen, mutsuz okul, mutsuz çocuk demektir. Mutsuz ülke demektir. Bir ülkeyi yıkmak, bölmek, yok etmek istiyorsanız öğretmen kalitesini düşürün. Eğitim sistemini işlevsizleştirin. O ülkenin üzerine ordular göndermenize gerek yok o zaten yok olur.” dedi.

BENİM SİZE BAKINCA ÜLKEM ADINA, GELECEK ADINA UMUTLARIM ARTIYOR

Karataş “ Ben, kurumlarımızda sizler gibi hepsi birbirinden kaliteli öğretmenlerle, diğer birimlerdeki çok kıymetli arkadaşlarla çalıştığım için gurur duyuyorum. Hepinizin bu ülke için bu dünya için, bu çocuklar için atan koskocaman yürekleriniz var. Cansınız, cana dokunuyorsunuz. Biliyorum ki o çocuklara bazen ailelerinden daha yakınsınız. Onları yüreklerinizle ısıtıyorsunuz. Benim size bakınca ülkem adına umutlarım artıyor. Ben size bakınca diyorum ki, iyi ki bu güzel insanların bir araya gelmesine vesile olmuşuz. Bu ülkenin, Final Eğitim Kurumları gibi kurumlara, sizler gibi değerli öğretmenlere, insanlara ihtiyacı var. Yakın tarihte yaşanan olaylara hep birlikte şahid olduk. Tabiat boşluk kabul etmiyor. Bu çocukları, yarınlarımızı, ehil olmayan, art niyetli, başka başka hesapları olan insanların ellerine bırakmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Karataş konuşmasının son bölümünü şu cümleler ile tamamladı “Bu ülke için, bu çocuklar için her şeyin en güzelini yapmak dileğiyle, tekrar öğretmenler gününüzü kutlarım.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş’ın konuşmalarının ardından müzik dinletisi eşliğinde akşam yemeği ve çeşitli aktiviteler ile devam eden kutlama programı gece geç saatlere kadar sürdü.