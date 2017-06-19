Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 15:55

Finallerin takımı Melikgazi Belediyespor

Melikgazi Belediyespor Voleybol Minik Erkekler Takımı Bursa’da yapılan ve bu yıl ilk kez katıldığı Festival Voleybol Türkiye Finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 7.

Finallerin takımı Melikgazi Belediyespor

19 Haziran 2017 15:55

si oldu. 32 takım arasında Türkiye 7.si olan temsilcimizde elde edilen bu anlamlı başarı yönetim, teknik heyet, sporcular ve Kayseri voleybol camiasında büyük mutluluk yaşattı.


24 Mayıs tarihinde Bursa’da başlayan finallerde 3 takım ile mücadele eden Melikgazi Belediyespor genç takım ile Türkiye 22.si, Yıldız takım ile Türkiye 19.su, Minik Erkekler kategorisinde de Türkiye 7.si oldu. Minik Erkekler’de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.


Melikgazi Belediyespor’lu miniklerin elde ettiği bu başarı gelecek sezon Kayseri’nin bu kategoride iki takımla mücadele etmesini sağladı. İl 1.si olacak takım finallere direkt katılırken 2.olan takım gruplarda mücadele edecek.


Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk “Genç, Yıldız ve Minik takımlarımız yaklaşık bir aydan beri Bursa’da yapılan finallerde dereceye girebilmek için mücadele ettiler. Gençler ve Yıldızlarda istediğimiz sonuçları elde edemedik. Ancak ilk kez bu yıl katıldığımız Minik Erkekler kategorisinde Beşiktaş’a 3-2 mağlup olunca Türkiye 7.si olarak turnuvayı tamamladık. Bu başarı bizi gelecek yıllar için umutlandırmıştır. Melikgazi Belediyespor olarak alt yapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu şekilde almanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette şampiyon olmak isterdik ancak tüm sporcularımız bizim için şampiyon olmuş kadar değerlidir. Kayseri’yi ve Melikgazi Belediyesini her zaman olduğu gibi Türkiye Finallerinde de başarı ile temsil eden tüm takımlarımızı ve sporcularımı ayrıca bu başarının mimarları antrenörlerimiz Fuat Kalay, Metin Tutum ve Zehra Hamurculu’yu kutluyor, teşekkür ediyorum.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!