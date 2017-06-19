Finallerin takımı Melikgazi Belediyespor

si oldu. 32 takım arasında Türkiye 7.si olan temsilcimizde elde edilen bu anlamlı başarı yönetim, teknik heyet, sporcular ve Kayseri voleybol camiasında büyük mutluluk yaşattı.

24 Mayıs tarihinde Bursa’da başlayan finallerde 3 takım ile mücadele eden Melikgazi Belediyespor genç takım ile Türkiye 22.si, Yıldız takım ile Türkiye 19.su, Minik Erkekler kategorisinde de Türkiye 7.si oldu. Minik Erkekler’de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.

Melikgazi Belediyespor’lu miniklerin elde ettiği bu başarı gelecek sezon Kayseri’nin bu kategoride iki takımla mücadele etmesini sağladı. İl 1.si olacak takım finallere direkt katılırken 2.olan takım gruplarda mücadele edecek.

Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk “Genç, Yıldız ve Minik takımlarımız yaklaşık bir aydan beri Bursa’da yapılan finallerde dereceye girebilmek için mücadele ettiler. Gençler ve Yıldızlarda istediğimiz sonuçları elde edemedik. Ancak ilk kez bu yıl katıldığımız Minik Erkekler kategorisinde Beşiktaş’a 3-2 mağlup olunca Türkiye 7.si olarak turnuvayı tamamladık. Bu başarı bizi gelecek yıllar için umutlandırmıştır. Melikgazi Belediyespor olarak alt yapıya verdiğimiz önemin karşılığını bu şekilde almanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette şampiyon olmak isterdik ancak tüm sporcularımız bizim için şampiyon olmuş kadar değerlidir. Kayseri’yi ve Melikgazi Belediyesini her zaman olduğu gibi Türkiye Finallerinde de başarı ile temsil eden tüm takımlarımızı ve sporcularımı ayrıca bu başarının mimarları antrenörlerimiz Fuat Kalay, Metin Tutum ve Zehra Hamurculu’yu kutluyor, teşekkür ediyorum.”dedi.