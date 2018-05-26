Forum AVM’de anneler ve anne adayları için seminer düzenlendi

Samet Özer ile Diyetisten Nur Tatlıoğlu Kayseri Forum’da annelere ve anne adaylarına seminer verdi.

Forum Kayseri’de bir mağazada gerçekleştirilen etkinliğe katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Özer burada çocuk sağlığı ve çocukların beslenme sorunları ile ilgili olarak anneleri bilgilendirdiklerini söyledi. Özer, “Çocuk sağlığı ile ilgili özellikle 0-3 yaş arasında ki çocukların beslenme sorunları, büyüme sorunları yada bunların geleceğe dönük neleri yapılabilir bunlarla ilgili bir söyleyişi yapacağız. Söyleyişi de sıklıkla konuşacağımız şeyler ben kendimce planladığıma göre 3-6 ay arası çocukların davranış tutumları, beslenme tutumları, bu dönemde ki büyüme gelişimleri ve bu dönemde karşılaşabilecek sık sorunlar nelerdir gibi kısa bir söyleyişi sunacağız” diye konuştu.

Diyetisten Nur Tatlıoğlu ise, “Söyleşimizde 0-3 yaş arası, özellikle 1 yaşına kadar olan bebek beslenmesinde ilk altı ayın önemi ve daha sonrasında ki ilk besinlere nasıl geçebileceğimiz konusunda bilgiler vereceğiz. Ayrıca annelerin sorularını yanıtlayacağız” dedi.

Söyleşinin ardından katılımcılar, anneler ve anne adaylarının sorularını yanıtladı.