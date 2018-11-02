Forum Kayseri AVM'nin müdürü H.Haldun Tüzünsoy oldu

1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan H.Haldun Tüzünsoy, iş hayatına aynı sene özel bir havayolu şirketinde başladı. Yedi yıl bu sektörde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1997 yılında perakende sektörüne atılarak çeşitli markalar için yöneticilik görevleri üstlendi.

2004 yılında ECE Türkiye bünyesinde bulunan Almanya Ludwigsburg'deki Breuningerland alışveriş merkezinin müdürlüğü görevine getirilen Tüzünsoy, bu görevinin ardından sırasıyla CarrefourSA Maltepe Park ve Metrocity alışveriş merkezlerinin yöneticiliğini yaptı. Kariyerine Rönesans Holding'de Emlak Yönetim Direktörü ve ardından Corio Türkiye'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon ve Varlık Yönetim Müdürü olarak devam eden Tüzünsoy, 2012 yılında perakende sektöründe, alışveriş merkezlerine yönetim ve kiralama danışmanlık hizmeti veren Lemon'u kurdu.

2018 yılı Eylül ayında Multi Türkiye bünyesine katılan H.Haldun Tüzünsoy, bundan böyle kariyerine Forum Kayseri AVM müdürü olarak devam edecek.