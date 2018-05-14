Forum Kayseri Gençlik Festivaline coşkulu kapanış

Forum Kayseri Gençlik Festivali’nin ikinci günü olan 13 Mayıs Pazar, saat 14.00’te Moonstar Dance Academy’nin 14 dansçıyla, “Danstan daha fazlası” sloganıyla hazırladığı DNC+ gösterisi büyük ilgi gördü. Saat 15.00’te İnteraktif Zumba Fitness katılımcıları hareketlendirirken, saat 16.00’da Dilara Koçak sağlıklı beslenmenin sırlarını misafirlerle paylaştı. Saat 17.00’de yeniden sahne alan Moonstar Dance grubunun ardından saat 20.00’de Gece Yolcuları Kayserili hayranlarıyla buluştu.
Konserde Kayserililer gönüllerince eğlenirken, grup unutulmaz bir akşam yaşattı.