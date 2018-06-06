Fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Ramazan Sokağı’nda takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen beşinci ulusal fotoğraf yarışmasına fotoğraf tutkunları büyük ilgi göstermiş ve Kayseri’nin birbirinden güzel yemekleri fotoğraf karelerine konu olmuştu.

Yarışmanın birinciliğini Kayseri’ye özgü şifa kaynağı içeceğimiz gilaburu suyunun fotoğrafıyla Uğur Aydın, ikinciliği Develi Cıvıklısı fotoğrafıyla Ahmet Mücen, üçüncülüğü ise Yaprak Sarması fotoğrafıyla İsmail Daşgeldi elde etmişti. Yarışmada ilk üçe girenlere ve mansiyon ödülü almaya hak kazananlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman Ramazan Sokağı’nda verdi.

Yarışmanın birincisi 6 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 4 bin TL, mansiyona layık görülen eser sahipleri ise 2’şer bin TL kazandılar.