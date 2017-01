Fotoğrafçılarda ’Biyometrik’ fotoğraf yoğunluğu

Yeni kimlik kartlarının verilmeye başlanmasıyla beraber, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir’deki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken, biyometrik fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, fotoğrafçılara akın etti.

Yeni yıl ile beraber yeni kimlik kartlarının başvuruları alınmaya başlandı. Yeni kimlik kartlarında kullanılacak olan biyometrik fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarda fotoğrafçılara akın etti. Kayseri’de fotoğraçılık yapan Recep Kebabçı, hem yıl sonunda hem de yeni yıl itibariyle işlerinde artış olduğunu kaydetti. Kebapçı, "Yeni kimlik kartlarının verilmeye başlaması ile bizim işlerimizde de artış oldu. Yılbaşından öncede biyometrik fotoğraflarla ilgili talepler geliyordu. Yeni kimlik kartları ve ehliyetlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar talepte bulunuyor. Vatandaşlarımızın da biyometrik fotoğraflar hakkında bilgisi olmadığı için bize soruyorlar. Biyometrik fotoğrafların 8 tanesini 10 TL’den basıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kırşehir’de biyometrik kimliklerin tanıtımı

Vali Necati Şentürk, uluslararası standartlara uygun yeni ‘TC Kimlik Kartı’ dağıtımını tanıtımını başlattı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Necati Şentürk, kimlik kartının dağıtımı için yeni kimliğe ilk başvuruyu yaptı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Necati Şentürk, uluslararası stantlara uygun olan yeni kimliklerin tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırşehir’de de müracaatına başlandığını söyledi.

Yeni kimliklerin avantajlarından bahseden Vali Necati Şentürk, “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek, vize muafiyeti uygulayan ülkelerde aynı zamanda pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek ayrıca yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlükler, yolsuzluklar ve mali kayıplar önlenebilecek. Devletimizin vermiş olduğu bir kararla yenilenen kimlik kartları, eskisinden küçük ve taşıması kolay olacak. Taklidi yapılamayacak, sahtesi üretilemeyecek kimlik kartları polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran bir şekilde hazırlandı. Vatandaşlarımız 16 TL ücret ödeyerek, kullanım süresi on yıl olan yeni kimlik kartlarına başvuru yapabilirler. Yeni kimlik kartları hayırlı olsun.” dedi.

Öte yandan biyometrik kimlik için fotoğrafçılarda henüz beklenen yoğunluğun yaşanmadığı belirten fotoğrafçı Ahmet Ay, "Kırşehirliler yeni sitem için henüz gerekli bilgiye vakıf değil bizler fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Sıkışıklık olmaması için de çekimlerin bir an önce yapılması gerekmektedir" diye konuştu. 4 adet biyometrik fotoğraf 15, 8 tanesi ise 20 lira.



Niğde Nüfus Müdürlüğünde çipli kimlik yoğunluğu

TC Kimlik Kartı için müracaatlar bugün başladı. Yeni çipli kimlikler için biyometrik fotoğraf şartı var.

Türkiye’de 1 Ocak itibariyle yeni çiplik kimlik başvuruları başladı. Nüfus müdürlükleri yeni çipli kimlik müracaatları nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Çipli kimliklerde en önemli detay ise biyometrik fotoğraf. Fotoğrafçılar da biyometrik fotoğraf yoğunluğu yaşıyor. Biyometrik fotoğraf özel stüdyolarda çekilmeye başladı 4 adet fotoğrafın fiyatı ise 10 Tl’den baskısı yapılıyor.

Fotoğraf stüdyolarında çekilen biyometrik fotoğraf ile ilgili bilgi veren Fotoğrafçı Cihan Kapkın; şunları söyledi; “1 Ocaktan itibaren yeni çipli kimliklere başvurular başladı. Bunun içinde biyometrik fotoğraf isteniyor. Biyometrik fotoğraf 4*6 ebadında olacak şekilde çekim yapıyoruz. Bizlerde bu fotoğrafları stüdyolarımızda çekiyoruz. Biyometrik fotoğrafın çekimi tam cepheden olacak. Kafa büyüklüğünü belli bir oranda olması isteniyor.Yani normal vesikalık fotoğraftan daha farklı bir ebatta olması gerekiyor. Fotoğrafta her hangi bir oynama olmuyor. İnsanların yüz hatları belli olması gerekiyor.” dedi.

Fotoğrafçı Şükrü Güneş ise, “Biyometrik fotoğraf düz cepheden çekilmiş, iki kulak gözükecek şekilde, yüz hatlarında herhangi bir oynama olmayacak şekilde kimlik, ehliyet, pasaport için 2017 yılında geçerli olacak fotoğraflardır. Fotoğrafların fiyatı 4 adet 10 Tl, 8 adet 15 Tl ve 10 adeti ise 20 Tl’dir.”diye konuştu.

2 Ocak Pazartesi itibarıyla tüm Türkiye’de başlayan yeni kimlik başvurusu nedeniyle Nevşehir İl Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar yeni kimlik kartlarının başvuruları için sabahın ilk saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerine giderek uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni kimlik kartları için istenilen biyometrik fotoğraflar nedeniyle de Nevşehir’de fotoğrafçılarda da yoğunluk yaşandığını ifade eden Ünal Bilen isimli fotoğrafçı bugün biraz yoğunuz işleri yetiştirmek için aralıksız çalışıyoruz dedi.

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak.