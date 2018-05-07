Fotoğraflarla tarihe yolculuk

Uygulama gezisine katılanlar kazı alanının birbirinden güzel fotoğraflarını çekti.

Büyükşehir Belediyesi, yeni fotoğrafçılar yetiştirmeye ve Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi, çok sayıda fotoğrafçının katılımıyla yapıldı.

Her ay Kayseri’nin farklı bir güzelliğini görme şansı bulan Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi’ne katılanlar Kültepe’de Anadolu tarihine şahitlik ettiler. Kültepe’deki kazı alanından fotoğraflar çeken katılımcılar hem fotoğrafçılık hem de tarihimiz hakkında bilgiler aldılar.